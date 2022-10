100 euro all'ora per straordinari a medici pronto soccorso, il Pd: "Risposta semplicistica ed effimera"

"La prima norma proposta dall'assessore alla Sanità Gratarola e approvata nella legge Omnibus in Consiglio regionale, prevede una indennità per i medici di 100 euro ora per i turni aggiuntivi del pronto soccorso, ribaltando peraltro l’onere finanziario sui bilanci delle Asl, non investendo risorse aggiuntive".

Cosi commenta la federazione provinciale Pd Savona che aggiunge: "L'assessore ha dichiarato che il problema è solo dei medici e che gli infermieri ci sono. Forse il presidente Toti nel passaggio di consegne al neo assessore non ha rappresentato la situazione drammatica della sanità ligure legata non solo alla carenza delle figure sanitarie, ma molto più complessa e da affrontare al più presto non con risposte semplicistiche ed effimera come questa".

"Al di là del giusto riconoscimento economico, che si sarebbe dovuto estendere anche agli altri operatori sanitari, la norma approvata non risolve certamente i problemi legati alla carenza di capacità programmatoria di Toti e la sua giunta che non ha fino ad oggi consentito di dare risposte efficaci ai cittadini", concludono i Dem.