Pronti, partenza, via: è quasi Halloween al Molo 8.44 di Vado Ligure.

Lunedì 31 ottobre sarà all’insegna degli scherzetti paurosi nel proprio shopping center preferito.

In occasione di Halloween il pomeriggio sarà interamente dedicato ai bimbi: tanto intrattenimento, giochi e sorprese sono in programma per i piccoli ospiti nel giorno più spaventoso dell’anno.

Dalle 15 alle 18 due streghette attendono i bambini per chiedere dolcetto e scherzetto in tutti i negozi, forniti di caramelle. All’esterno invece li aspettano stand di zucchero filato, gonfiabili colorati e l’esclusivo truccabimbi per tramutarsi in spaventosi mostriciattoli.

"Ricordiamo inoltre la presenza dei pattinatori della Roller Sports di Vado Ligure, che faranno conoscere ai piccoli tutto il divertimento di questa disciplina. Inoltre interessanti promozioni e sconti attendono mamma e papà mentre i bimbi sono impegnati nella festa: al Molo ci sono davvero occasioni per tutti" ricordano dalla direzione del Molo.