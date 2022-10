Chiusura Ubrecche di Alassio, gli avvocati difensori: "Stupiti, fatti non avvenuti all'interno, neanche nelle pertinenze"

"Siamo rimasti stupiti, come abbiamo potuto vedere dalla denuncia querela sporta da uno soggetti dei coinvolti non sono fatti avvenuti all'interno del locale, neanche nelle pertinenze".

A dirlo è l'avvocato Vittorio Savona che insieme ai colleghi Alberto Bonifacino e Emanuele Feroleto difende i titolari dell'Ubrecche di Alassio, storico locale chiuso per una settimana dal Questore di Savona.

Il provvedimento di sospensione della licenza relativa all’attività di trattenimenti danzanti e connessa somministrazione di alimenti e bevande è stato disposto ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, notificato oggi dai poliziotti del Commissariato di Alassio.

Sette giorni di chiusura disposti in virtù di una serie di elementi, in particolare i numerosi interventi delle forze dell'ordine a seguito di segnalazioni per rissa, liti fra gli avventori, disturbo della quiete pubblica, somministrazione di alcolici a minori, che hanno fatto emergere una serie di criticità e di problematiche legate alla gestione del locale ed ai suoi frequentatori.

Avvenimenti che non troverebbero concordi i legali i quali oltre a presentare le loro memorie sono stati auditi nella mattinata di ieri in Questura. La sospensione però oggi è stata disposta ufficialmente.

"In seno all'avvio del procedimento abbiamo chiesto un'audizione per cercare di chiarire la situazione prima del provvedimento, che sembra molto gravoso - ha continuato Savona - i gestori per altro si sono offerti di chiudere il locale al venerdì per la serata dedicata ai giovani che creava forse più pericolo".

Gli avvocati difensori a questo punto valuteranno insieme ai proprietari eventuali impugnative.