Finale, il nuovo polo scolastico dell'infanzia si farà: in arrivo 3 milioni dal Pnrr per l'area di via Brunenghi

Il nuovo polo scolastico dell'infanzia di Finale Ligure, che nascerà nell'area già occupata dal plesso scolastico di Via Brunenghi, diventerà realtà grazie ai denari messi in campo dall'Unione Europea col Recovery Fund.



A darne l'annuncio della novità che evidenzia ancora una volta di più l'intenzione dell'Amministrazione Frascherelli di investire fortemente sul plesso a cavallo tra i rioni di Borgo e Marina, sono lo stesso primo cittadino, che la definisce "un'altra grande conquista", e il suo vice con delega all'edilizia scolastica, Guzzi.



La conferma è arrivata negli scorsi giorni dopo che la prima risposta dal ministero era stata quella di un'ammissione “con riserva” per integrazione della documentazione al progetto presentato.



Questo prevede 2 piani da circa 400/500 mq ciascuno posizionati parzialmente sopra il nuovo piazzale parcheggio appena costruito. L’edificio si presenterà in aderenza all esistente in modo da avere un naturale e funzionale collegamento.



“Il team di tecnici messi in campo ha saputo dare le corrette risposte agli organi competenti ed ecco la conferma - affermano Frascherelli e Guzzi -. Una grande vittoria per Finale Ligure che potrà sfruttare queste importanti risorse per aumentare i suoi servizi e le sue offerte scolastiche. Ci eravamo preparati al bando già in primavera con la speranza di ottenere queste ingenti risorse e puntare a migliorare il servizio”.



All'interno dei nuovi spazi si verranno quindi a creare circa 1.000 mq per l'educazione, ospitanti in parte un nuovo asilo nido in sostituzione di quello oggi presente nella frazione di Gorra, e una scuola materna "ristudiata" rispetto all'attuale “creando quindi una sinergia tra le strutture oggi inesistente (il nido, ndr), e creando un servizio più comodo per la città” aggiunge il vicesindaco Guzzi, precisando come quindi “gli spazi di Gorra saranno ripensati per altre esigenze”.



“Un ottimo lavoro da parte dei tecnici comunali e dai professionisti messi in campo per la progettazione preliminare. Ora avremo tempi dettati dal Pnrr per la definizione del progetto, i percorsi autorizzativi, la fase dell’appalto e del cantiere. Siamo solo all’inizio del percorso, c’è ancora molto da fare ma siamo molto orgogliosi di questo risultato” proseguono dall'Amministrazione.



Con questa aggiudicazione ammontano quindi a poco meno di 6 milioni di euro le risorse Pnrr ottenute per il territorio finalese. Infatti rientrano nei fondi europei anche i 2,3 milioni per la difesa della costa di Marina, i 500 mila per l’adeguamento sismico delle scuole medie, ed i 90 mila di efficientamento energetico destinati al centro di Marina.