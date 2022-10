Torna l'ora solare, questa notte lancette indietro di un'ora (e si dorme un'ora in più)

Entrerà in vigore stanotte, tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022, l’ora solare, che ci farà spostare le lancette degli orologi indietro di un’ora, passando quindi dalle 3 del mattino alle 2, ‘regalando’ così a tutti un’ora in più di sonno.

Questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui viene fatto questo passaggio: dal 2019 si parla di lasciare ai singoli Paesi dell’Unione Europea la possibilità di mantenere tutto l’anno l’ora legale o quella solare. L’ora solare, infatti, garantisce un’ora in più di luce al mattino, ‘accorciando’ però le giornate. Il cambio dell’ora non è sempre ben accolto da tutti: può infatti provocare disturbi del sonno, cambi di umore e cali di concentrazione. Dal punto di vista economico, poi, mantenere l’ora legale e quindi la luce naturale nelle ore di piena attività lavorativa porterebbe a un risparmio notevole, di quasi 2,7 miliardi di euro all’anno, stando a uno studio di Conflavoro PMI.

Il passaggio all’ora legale verrà poi effettuato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo.