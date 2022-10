Alassio, auto si ribalta nel bosco sotto la strada: intervento dei vigili del fuoco (FOTO)

Nella giornata di oggi il comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incidente stradale avvenuto sulle alture di Alassio nella strada consorziale Simone Salada, dove, per cause sconosciute, un pickup è caduto dalla strada nella parte di bosco sottostante.

Immediatamente sul posto è stata inviata la squadra VF 51 del distaccamento di Albenga che ha messo in sicurezza l'auto ed estratto dall'abitacolo il conducente rimasto incastrato nelle lamiere.

Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura tramite i vericelli in dotazione e il tirfor (verricello manuale).

Sul posto è giunta anche un'ambulanza della Croce Bianca di Villanova d'Albenga e l'automedica del 118.