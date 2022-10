Alassio, lutto per la scomparsa di Brunetto Rasolo

Nella sua casa di Alassio, all'età di 83 anni, è mancato Brunetto Rasolo, accolito della parrocchia di Sant'Ambrogio.

Ex funzionario dell'Enel nell'ufficio di Alassio di via Diaz, ancora prima di andare in pensione si mise 25 anni fa, ( quando parroco era ancora don Angelo De Canis), a disposizione della parrocchia, collaborando nella parte amministrativa, ma anche in tutte le funzioni religiose.

Divenne vicedirettore della Corale e membro della Confraternita di Santa Caterina.

Così lo ricorda don Angelo De Canis: "Un uomo di profonda fede, sempre presente e disponibile a collaborare a 360 gradi. Con la sua dipartita perdo un fratello".

L'attuale prevosto don Gabriele Corini: "Era anche un efficiente membro dell'Ufficio Amministrativo. Come accolito, non mancava mai ad alcuna funzione, sino ai suoi ultimi giorni di vita. Una grossa perdita, oltre dal lato "fattivo", soprattutto dal lato affettivo".

Era rimasto un anno fa vedovo di Angela, anche lei collaboratrice della parrocchia come catechista.

Lascia tre figli ( Roberto, Giorgio e Lorena) e rispettivi nipoti, oltre agli amici e ai compagni della Confraternita di Santa Caterina, i quali trasferiranno la sua salma prima nell'Oratorio della Santa domani, domenica 30 ottobre, alle 9,30, dove resterà sino alle 20.30 quando sarà spostata in Sant'Ambrogio per la recita del Santo Rosario e per i funerali programmati per lunedì 31 ottobre alle 15.00.