Incendio all'interno di un'abitazione di Bragno: una persona intossicata trasportata al San Paolo di Savona

Paura questa mattina, intorno alle 11.00, in via Italia a Bragno (Cairo Montenotte) per un incendio divampato all'interno di un'abitazione.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti domando le fiamme generate da un problema al camino. Sul posto è giunto anche il personale sanitario (Croce Bianca di Cairo) per soccorrere una persona intossicata, che successivamente è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.