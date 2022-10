Ruba un'auto e poi si schianta uscendo fuori strada: muore savonese 34enne

Aveva rubato un'auto a Taverna ad un imprenditore locale e nella serata di ieri con lo stesso mezzo ha avuto un incidente stradale che lo ha portato alla morte.

A perdere la vita, secondo quanto riportato da Ansa, è un 34enne di nazionalità marocchina, residente in provincia di Savona che è deceduto sulla strada provinciale Montescudo-Montecolombo in provincia di Rimini in Emilia Romagna.

L'auto, dotata di un antifurto satellitare, è uscita di strada dopo una curva. Non ci sarebbero stati, secondo la polizia stradale, altri mezzi coinvolti.