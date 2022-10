Attenzione, Google Maps suggerisce anche il percorso più “ecosostenibile”

La sapete l’ultima in fatto di ecosostenibilità? No? Allora ve la spieghiamo noi. Un’altra azienda a fare un passo verso l’ambiente è Google, che ha introdotto su Maps, anche per noi italiani ed europei dopo Stati Uniti e Canada, un’ulteriore opzione.

Sappiamo già che Maps mette a disposizione varie tipologie di percorso: con o senza pedaggi/autostrade/traghetti e chi più ne ha più ne metta, oltre che tragitti consigliati per quando siete a piedi oppure a cavallo. Ma d’ora in avanti sarà anche possibile scegliere il percorso meno impattante sull’ambiente, indicato da Maps con un’icona a forma di fogliolina.

La fogliolina in questione indicherà agli utenti quale strada sarà quella che richiederà il minor consumo di carburante. Che spesso e volentieri potrebbe corrispondere anche a quella più rapida.

Ma come farà l’app a calcolare il tragitto migliore in questo senso? È presto detto. Tra le altre novità c’è la possibilità di indicare la motorizzazione del proprio veicolo in fase di scelta del percorso. Così Maps potrà calcolarlo in base alle prestazioni del motore: tratte più lunghe e scorrevoli per i diesel, un po’ più calme e cittadine per i motori ibridi o elettrici.

Per poter fare questi calcoli, Google ha preso in prestito i dati dell’Agenzia europea per l’ambiente e del dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti a proposito dei consumi di carburante, combinandoli con quelli già in proprio possesso.