“Come far dormire sonni tranquilli ai tuoi risparmi”: ecco cosa suggeriscono i consulenti finanziari Michele Isetta e Fulvia Ferrari

Ci troviamo di fronte a cambiamenti epocali e i numeri che fotografano la realtà ci pongono davanti scelte che influenzeranno il tenore di vita di questa e delle prossime generazioni. Oggi più che mai la cultura finanziaria acquisisce valore fondamentale nelle nostre vite. Sarà molto importante comprendere appieno lo scenario, per decidere consapevolmente come amministrare la famiglia, i risparmi, il capitale, evitando di fare “passi falsi” ed eventualmente erodere il patrimonio accumulato.

I consulenti finanziari Michele Isetta e Fulvia Ferrari, nell’ambito del progetto di cultura finanziaria Patrimoni Protetti, giovedì 20 ottobre scorso hanno tenuto un incontro presso il Loano 2 Village di Loano dal titolo “Come far dormire sonni tranquilli ai tuoi risparmi”.

L’obbiettivo della serata era analizzare il contesto in cui saremo chiamati ad investire nei prossimi anni attraverso esempi reali e concreti e far comprendere alle famiglie come trarre vantaggio dai temi che cambieranno il nostro modo di vivere.

Il progetto di divulgazione finanziaria di Isetta e Ferrari si sviluppa attraverso tre punti: Consapevolezza, per capire le conseguenze che avranno i nuovi contesti sociali ed economici sulla tua serenità finanziaria; Decisione, per imparare a concentrarti sulle cose importanti e urgenti per te; Azione, per mettere nero su bianco la realizzazione dei tuoi obiettivi. “Sono questi i fattori che, ad oggi, rappresentano l’unica strada certa per prevenire i pericoli che possono incidere in maniera determinante sulla stabilità economica della famiglia – spiega Isetta -. Importante quindi focalizzarsi sul contesto, che è in costante cambiamento, e attivare insieme a un consulente un piano d’azione personalizzato sulle proprie necessità”.

Tutti compiamo una sorta di ‘viaggio’ molto affascinante, che comprende le diverse fasi che attraversiamo, dalla gioventù, con gli studi, ad esempio, poi all’età adulta, con il lavoro, la casa, il matrimonio, i figli. Poi c’è la maturità, i figli sono grandi e si dovrà pensare a loro, cercando quando possibile di spianare la strada. Talvolta c’è qualche malattia da affrontare, a volte anche un divorzio. Ma, se da un punto di vista emotivo questi ultimi sono eventi che indeboliscono moralmente, lo stesso non deve succedere per quanto attiene l’aspetto economico. “L’unica condizione per fare in modo che ciò non accada – aggiunge Ferrari -, è una pianificazione finanziaria oculata fatta con il consulente, che tenga conto di due strategie distinte: la protezione, per mettere in sicurezza tutto ciò che hai costruito, risparmiato o ereditato; la crescita per incrementare il capitale necessario a realizzare i tuoi progetti di vita”.

“Le scelte che fai oggi, avranno inevitabilmente un impatto sul tuo futuro. Per questo è meglio comprendere cosa sta accadendo e cogliere le opportunità che possono nascere dal mondo che cambia”, concludono Isetta e Ferrari.

