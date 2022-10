Hotel Kronblick, un hotel 4 stelle a Chienes con ampia area spa

Per gli amanti della montagna, non c’è niente di meglio che trascorrere delle vacanze in Alto Adige all’insegna delle escursioni, città incantevoli, cibo favoloso e relax.

Una delle tappe che assolutamente non può mancare è Chienes, piccola cittadina situata in paesaggio davvero mozzafiato: si adagia infatti sulle colline tra distese di boschi di conifere e montagne molto alte.

Il posto perfetto, dunque, per rilassarsi e respirare un po’ di aria pulita, alloggiando presso l’Hotel Kronblick dove il benessere la fa da padrone.

Non a caso, l’Hotel Kronblick a Chienes, si attesta come uno degli hotel preferiti dai turisti, per i panorami mozzafiato che si possono godere dalle camere, l’ottima cucina, l’ospitalità tipica del luogo, ma soprattutto la sua ampia area Spa, nella quale poter rilassarsi dopo una giornata alla scoperta della Val Pusteria.

Hotel Kronblick: cosa vedere a Chienes

Chienes si trova proprio nel cuore della Val Pusteria, chiamata anche “verde valle” per le grandi distese di verde e di natura che ci regala questa zona.

Ad esempio, una delle attrazioni naturalistiche che vale la pena visitare è il Lago di Issengo, unico, perché è la testimonianza di uno degli ultimi biotopi palustri dell’Alto Adige; il posto perfetto per concedersi del meritato relax in compagnia o da soli e per fare un tuffo nelle sue acque verdi cangianti.

Il divertimento è assicurato per tutta la famiglia, in quanto il lago di Issengo è adatto e molto frequentato anche dai più piccoli.

Sempre per gli appassionati e gli amanti della natura, è possibile visitare il biotopo Ilistra, una suggestiva area boschiva situata proprio a ovest di Ilistra.

Si tratta di una zona ricca di fauna e vegetazione, nella quale prevalgono abeti, pini e soprattutto l’ontano bianco, l’arbusto tipico di questa zona.

Inoltre, vicino ai molini di Tures, svetta uno splendido abete colonnare: l’albero è una pianta secolare alta circa 25 metri e con una circonferenza di 34 centimetri.

Per chi invece preferisce percorrere i luoghi della storia, a Chienes non rimarrà sicuramente deluso: potrete visitare la Chiesa Parrocchiale di San Sigismondo, ma anche il Castello di Casteldarne; la chiesa parrocchiale di San Sigismondo è stata costruita negli anni dal 1449 al 1489 ed è ancora considerata uno dei monumenti più belli del Sudtirolo.

Lusso e relax in Alto Adige con l’Hotel Kronblick

Sicuramente dopo aver scoperto, in parte, la ricchezza che Chienes ha da offrire ai visitatori, siete sempre più convinti di voler trascorrere qui le prossime vacanze.

In questo caso, l’Hotel Kronblick con tutto il suo staff è pronto ad accogliervi nel migliore dei modi.

L’hotel Kronblick è una vera oasi di pace a 4 stelle, dove potrete conciliare relax e benessere con tante attività interessanti.

La struttura è un luogo in cui qualunque tipo di viaggiatore può trovare il proprio spazio: coppie, famiglie e viaggiatori singoli.

Le camere e le suite sono comode e spaziose, per tutte le esigenze: sono un mix perfetto tra lusso e comodità.

Con la prenotazione di una camera o di una suite avrete colazione e cena incluse nel prezzo.

La colazione si compone di un ricco buffet di prodotti freschi e genuini preparati al momento, sia dolci che salati per accontentare ogni palato; la cena è invece composta da quattro portate e un’ampia scelta tra insalate zuppe e buffet di antipasti freddi.

Ma il vero fiore all’occhiello dell’Hotel Kronblick è la sua vasta area spa: troverete ben 2000 metri quadrati divisi tra 10 saune, 3 piscine esterne e interne, 2 vasche a immersione, un lago naturale balneabile, una palestra e molto altro.

Tra i servizi inclusi vi è anche la connessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree dell’hotel, un garage con stazione di ricarica universale, il noleggio gratuito di biciclette, bastoni da trekking e 2-3 escursioni guidate alla settimana.

Avrete a disposizione i bus navetta della struttura che vi porteranno al treno che conduce al comprensorio sciistico, ma soprattutto il comodissimo Holidaypass Premium, che vi permetterà di utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblico dell’Alto Adige, inclusi i treni regionali; scegliendo l’Hotel Kronblick, avrete l’opportunità di accedere a tante attività diverse, sia in estate che in inverno.