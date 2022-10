Tagli di organico nella carta stampata, il sindaco Canepa: "Impossibile battere l'online, avrebbero dovuto investire sulla professionalità"

"Il panorama dell’informazione locale, a mio avviso, subirebbe uno svilimento non meritato a discapito di una pluralità di informazione quanto mai necessaria", afferma Canepa, che commenta: "A mio avviso andrebbero riviste le politiche aziendali che hanno portato, in questi anni, alla crisi del settore diventato sempre meno appetibile sia per gli sponsor pubblicitari che per i lettori. La rincorsa ai media online è stata, secondo me, una delle cause di questa crisi. Impossibile, per un quotidiano cartaceo stare al passo con i quotidiani on line che divulgano nell’immediatezza migliaia di notizie raggiungendo direttamente tutti i potenziali lettori tramite smartphone e altri device digitali".