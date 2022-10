+Cairo: "Ponte Stiaccini nel degrado, i ferri si vedono ad occhio nudo"

"Esiste una relazione tecnica recente sulle condizioni del ponte Stiaccini?": il gruppo di opposizione +Cairo interroga il sindaco Paolo Lambertini.

"Il ponte risulta in evidente stato di degrado - spiegano dalla minoranza - Tale situazione si è ulteriormente aggravata con gli ultimi eventi alluvionali. I ferri si vedono anche ad occhio nudo".

"L’argomento è di indubbia rilevanza, attenendo alla sicurezza dei cittadini. Tale attraversamento è uno dei più utilizzati assieme al ponte Italia 61".

Con questa interrogazione +Cairo chiede al primo cittadino di procedere all'esecuzione di una valutazione delle condizioni in cui versa il ponte Stiaccini, onde evitare possibili rischi per la pubblica incolumità.

"In passato per il ponte Italia 61 fu necessario intervenire per via di uno stato di degrado delle strutture portanti dell'attraversamento stesso - conclude +Cairo - La giunta Lambertini ha notato lo stato in cui versano i piloni e la parte inferiore del ponte?".