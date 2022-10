Genoa alla prova vertigine. Col Brescia per spiccare il volo dopo una settimana piena di riconoscimenti

Per spiccare definitivamente il volo bisogna, innanzitutto, dimostrare di non saper soffrire di vertigine. In senso letterale ma anche in senso lato, senza montarsi la testa.

E' questa la "missione" datasi dal tecnico Alex Blessin al suo Genoa, al quale il calendario e il risultato del primo anticipo (il pareggio a reti bianche tra Bari e Ternana di ieri sera) dell'undicesima giornata di Serie B danno, contro il Brescia al "Ferraris" (ore 16.15, arbitro Colombo di Como), l'opportunità di staccare nelle primissime due posizioni di classifica.

Un primo posto, in coabitazione col Frosinone, che però nella sua conquista ha lasciato qualche strascico nella formazione che si dovrebbe vedere quest'oggi. Dal "Liberati" di Terni ne sono usciti mal conci da altrettanti scontri due finora titolarissimi: il portiere Martinez, non convocato per una botta alla spalla, e il terzino Pajac, la cui stagione ormai è abbondantemente compromessa per la rottura del crociato. Al posto del primo toccherà sicuramente a Semper, mentre a sinistra Czyborra pare in vantaggio rispetto al "dirottamento" di Sabelli sulla corsia mancina.

Uno dei dubbi palesati dal tecnico in conferenza stampa di presentazione. Perché se in mezzo partirà quasi certamente titolare Badelj al posto di Strootman, allenatosi ancora a singhiozzo per seguire i problemi di salute del padre in Olanda, davanti ai box almeno dall'inizio dovrebbe restare Gudmundsson. L'islandese è stato convocato, seppur reduce da una settimana da influenzato, ma alle spalle di Coda insieme a Yalcin e Aramu dovrebbe partire Jagiello.

E mentre cresce, sotto gli occhi di tutti, il rendimento della squadra in campo, la settimana che si chiuderà oggi ha visto importanti riconoscimenti a livello societario. Primo tra tutti va menzionato quello del dg Perinetti, ex e oggi avversario con la Leonessa, e del suo tecnico Pep Clotet sulla programmazione sportiva in merito alla scelta di confermare Blessin dando continuità al lavoro della scorsa stagione.

Quella programmazione tanto cercata dal popolo genoano e riconosciuta anche ieri, nella sua visita al Museo del Genoa, dal presidente del Coni Giovanni Malgò che ha ricordato le origini del Club più Antico d'Italia e apprezzato l'intenzione "d'investire non solo dal punto di vista economico, ma anche con progetti legati alla città" della nuova società.

E proprio l'amministratore delegato Andrés Blazquez ha avuto modo di parlare del progetto di 777 Partners in settimana, partecipando in videoconferenza all'evento "Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry, Seaside Edition" promosso da Spediporto, Regione Liguria e International Propeller Clubs Port of Genoa parlando delle linee guida del loro progetto genovese sviluppando il concetto di partecipazione alla crescita cittadina con l'intenzione di esserne "uno degli attori, dei partner" con iniziative e investimenti "oltre il Genoa e attraverso il Genoa", innanzitutto partendo dai vantaggi della posizione geografica strategica di Genova e del suo porto per diventare un riferimento europeo e non solo in turismo, salute e tecnologia.

Probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Badelj, Frendrup; Jagiello, Aramu, Yalcin; Coda. Allenatore: A. Blessin.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, van de Looi, Ndoj; Olzer, Ayé; More. Allenatore: P. Clotet.