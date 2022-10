Una Samp con l'elmetto per respingere gli assalti dell'Inter, Stankovic: "Dobbiamo saper soffrire"

A cinque giorni dal successo pesantissimo di Cremona, la Sampdoria torna in campo in Lombardia ma questa volta il coefficiente di difficoltà è decisamente più elevato: alle 20.45 i blucerchiati saranno ospiti dell'Inter in un match da affrontare con l'elmetto e tanto spirito di sacrificio come ha spiegato alla vigilia mister Dejan Stankovic.

"Dobbiamo saper soffrire, non abbatterci e rispondere sia sul piano tecnico che su quello fisico" ha evidenziato il tecnico, sottolineando come gli avversari di giornata vivano un momento di grande fiducia dopo il raggiungimento della qualificazione agli ottavi di Champions League: "Girano benissimo e hanno un grande allenatore - il pensiero di Stankovic - la squadra segue Inzaghi e i risultati si vedono".

La trasferta del "Meazza" rappresenterà un tuffo nel passato per l'allenatore serbo: "Il mio passato non si può né si deve cancellare - ha confidato - sono stati i dieci anni più belli della mia vita: giocare a San Siro con lo stadio pieno può essere solo una gioia". Ciò però non comporterà alcun trattamento di favore alla compagine nerazzurra: "Sarò leale con la mia Samp, cercando di fare il meglio possibile perché ci aspetta una partita durissima".

In casa Samp, dunque, nessun volo pindarico dopo l'exploit con la Cremonese: "Da quella partita prendiamo atteggiamento e voglia di vincere - ha dichiarato ancora Stankovic - Si migliora giorno dopo giorno, da ogni punto di vista: mentale, fisico e tecnico. Il nostro motto è testa bassa e lavoro duro".