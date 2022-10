L’autunno sfida l’estate con temperature hot e riporta la gente al mare per un ultimo tuffo

Visto che queste anomale giornate di fine ottobre ci stanno regalando temperature quasi estive, non c’è niente di meglio che staccare la spina e ritagliarsi qualche giorno di riposo e vacanza.

Per esempio sfruttare il ponte di Ognissanti con meta la Liguria, la scelta perfetta per un long weekend al mare d’autunno, quando i turisti sono pochi, ma il sole ancora caldo, con gli esperti che parlano di “anomalia climatica”, data l’eccezionalità della situazione.

Fatto sta che sui social sono circolate foto di ombrelloni e gente in costume da bagno, suscitando l’invidia di chi invece è costretto a rimanere in città. Scopriamo così come anche le spiagge di Loano possano essere dotate di un autentico “lato b”, quello del piacere di avere un’oasi tutta per noi, nonché di poter arrivare con calma, senza avere il timore di non trovare posto in mezzo alla folla di bagnanti.