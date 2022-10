La Liguria verso la digitalizzazione tra fondi europei e regionali

Nell’attuale processo di digitalizzazione che si sta sviluppando in Italia dal 2018, le regioni si stanno muovendo in questo senso, capendo l'importanza della diffusione della banda larga. A incoraggiamento di questo passaggio dalla visuale di lavoro tradizionale a quella online, l’Europa ha messo a disposizione differenti fondi.

È stato un esempio di virtuosismo finora la Sicilia che a fronte dei fondi ricevuti, ha già realizzato il 93% dell’infrastruttura di banda larga finanziata. Analogamente l'Abruzzo che è al 60%, con il progetto che continua. La Liguria fa parte di questa iniziativa di digitalizzazione dove, al fianco dei bandi europei, ha stanziato un bando regionale chiamato Bando Digitalizzazione delle Micro Piccole e Medie Imprese, in cui si vuole quindi promuovere la presenza online e l'azione online sul web Tutto questo a fronte del fatto che il mondo del lavoro sta cambiando e bisogna rendersene conto.

Il caso di Savona: la crisi dell’industria

La sola zona di Savona si è resa conto di avere un numero sempre più alto di persone in cassa integrazione o che devono reinventarsi per la crisi dell'area industriale che l’ha colpita.

Zone come Savona dovranno reinventarsi e ristrutturarsi cambiando le loro tipologie di lavoro e affacciandosi maggiormente a quella che è la situazione attuale. Il bando regionale si è rivolto in questo caso nello specifico rivolgendosi alle PMI, consci del fatto che le piccole e medie imprese sono la forza motrice italiana.

Per quanto le grandi multinazionali facciano nome, in realtà appaiono e scompaiono in Italia in un lasso di tempo relativamente abbastanza veloce rispetto alla durata operativa delle piccole e medie imprese sul territorio locale. Inoltre, la piccola e media impresa, che di solito è radicata da decenni sul territorio, riesce a capire bene la cultura locale gestendo secondo le regole sociali e burocratiche il processo lavorativo.

A cosa serve il bando della Regione Liguria per le PMI

Il bando portato avanti dalla Regione Liguria finanzia fino a un massimo di € 10.000 che copra il budget totale per un massimo del 60% delle spese riconosciute.

Cosa viene compreso?

Nello specifico per ogni piccola e media impresa i soldi servono per poter acquistare dei software un hardware o avere dei servizi specialistici, che possano aiutare le aziende a migliorare a livello informatico il lavoro in azienda, sviluppare eventuali presenze online comprensive di soluzioni e-commerce virgola e poter usufruire della banda larga, ormai diffusa su territorio nazionale.

Spese per consulenze digitali: ammesse al bando per la crescita online

Sono state comprese in queste spese concesse anche le consulenze specialistiche quale potrebbe essere quella di agenzie di digital marketing come la genovese Your Social partner o di link building e SEO come Awisee, sul posizionamento SEO internazionale o nazionale, al fine di migliorare proprio le prestazioni della presenza online.

Infatti, l'ottimizzazione software e hardware è necessaria per la presenza online della piccola media impresa. Essere in Internet offre maggiori opportunità nell'ambito di business, allargando la potenzialità della domanda.

Bisogna ovviamente prepararsi a questo in maniera consona, per poter rispondere adeguatamente al consumatore che si dovesse avvicinare al prodotto.

Il vantaggio è che con questi nuovi metodi digitali la piccola media impresa, abituata comunque a lavorare se non artigianalmente quasi, amplia il bacino del business.

Può in questo modo superare la concorrenza locale, la saturazione del mercato operativo e ad ampliare la sua offerta in un mercato che potenzialmente è interessato al Made in Italy. Il prodotto italiano viene visto a livello mondiale come un prodotto di nicchia e di qualità. Se un tempo era solo l’America interessante da raggiungere, oggi anche molti paesi asiatici diventano piazze di interesse visto il loro maggior potere d’acquisto rispetto a un tempo.