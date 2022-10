"Halloween terrorifico alla Ubik!": appuntamento lunedì 31 ottobre

Lunedì 31 ottobre, dalle ore 15 in poi, "Halloween terrorifico alla Ubik!!"

In libreria uno spaventoso scherzetto con l'improvvisazione teatrale degli attori del BerTeatro.

"Bambini savonesi - il messaggio degli organizzatori rivolto ai più piccini - se avete il coraggio, passate anche quest'anno a trovarci per affrontare le paurose insidie presenti nelle varie sale della libreria Ubik, allestita per l'occasione come un vero e proprio set cinematografico, dove si nasconderanno gli attori del BerTeatro, pronti a farvi uno 'terrorifico' scherzetto... e poi a donarvi un dolcetto!!".