Savona, il 1° novembre la cerimonia in ricordo dei sei antifascisti savonesi uccisi nel giorno dei Santi del 1944

Martedì 1° novembre si svolgerà la cerimonia in ricordo del 78° anniversario dell'assassinio dei sei antifascisti savonesi uccisi il giorno dei Santi nel novembre 1944 (Giuseppe Baldassarre di anni 26 "Fedo", Pietro Cassani carabiniere di anni 39, Luigia Comotto di anni 68, Paola Garelli sappista "Mirka" di anni 28, Franca Lanzone "Tamara" di anni 25, Stefano Peluffo capo del fronte della Gioventù di anni 18, "Mario" e Penna" decorato di Medaglia d'Argento al Valor Militare), come rappresaglia voluta dai fascisti della RSI a seguito dell'attentato dove venne giustiziato Giorgio Massabò, membro del Tribunale Speciale Fascista il 30 ottobre 1944.

Naturalmente la rappresaglia andò a colpire patrioti arrestati in precedenza, da pochi giorni, ma in quelle poche ore, in quei pochi giorni, vi era stato il trattamento usuale da parte dei fascisti: minacce, botte, torture fisiche e il coinvolgimento dei familiari per costringere i patrioti a parlare, a dare informazioni o nomi di altri partigiani; nessuno parlò tutti eroi fino alla fine.

Il 1° novembre 1944 le Brigate Nere e i San Marco organizzarono la rappresaglia nella parte meridionale della Fortezza del Priamar, come avvenne il 27 dicembre 1943 con la strage del "Natale di Sangue" dove morirono in sette ostaggi al Forte della Madonna del Monte e il 5 aprile 1944 in Valloria (nel piazzale interno dell'attuale ospedale San Paolo) dove furono assassinati in 13 per rappresaglia dai nazifascisti. La Città di Savona non ha mai dimenticato il sangue versato dai combattenti partigiani e dai morti nei campi nazisti deportati il 1° marzo 1944 a seguito dello sciopero politico.

Ecco perché il Comune di Savona insieme a l'Anpi Provinciale di Savona, l'Isrec "Umberto Scardaoni", l'Aned di Savona Imperia, la Fivl di Savona e a tutto il Comitato Antifascista di Savona hanno voluto organizzare questa importante cerimonia. Di seguito il programma :



Ore 9 deposizione di una corona di alloro alla lapide posta nel giardino dell'Asilo Regina Margherita



Ore 9,30 deposizione di una corona di alloro al monumento posto nel luogo della fucilazione all'interno dell'Area Portuale di Savona



Ore 10,20 presso la Sala del Circolo Stella Maris di Savona si svolgeranno i saluti Istituzionali, a seguire l'Orazione Ufficiale da parte del Presidente dell'Anpi Provinciale Renato Zunino. Saranno lette alcune lettere da parte di Jacopo Marchisio dei condannati a morte della Resistenza. "La Medaglia d’Oro al Valor Militare, assegnata alla Città di Savona per il contributo alla Lotta di Liberazione, non è solo una onorificenza ma deve essere la carta d'identità della città. Perchè oggi a distanza di più di 78 anni è necessario non dimenticare? Perchè ce lo chiedono i 100 mila morti della lotta di Liberazione, ce lo chiedono gli antifascisti condannati a morte dal Tribunale speciale o mandati al confino, ce lo chiedono i deportati dei campi nazisti, ce lo chiedono tutte le vittime innocenti che il Fascismo ha distrutto" dichiarano dal Comitato Cittadino Antifascista di Savona. "E’ necessario ricordare, soprattutto alle future generazioni, chi ancora oggi vorrebbe far passare che il Fascismo sia stata una dittatura 'all'acqua di rosa' . continuano - noi rispondiamo che il regime Mussoliniano è stato il periodo più buio e oscuro del nostro Paese e che con i venti dei sovranismi e dei nazionalismi che continuano a soffiare sull'Europa e sul nostro Paese è necessario rafforzare l’ideale antifascista altrimenti il rischio è quello che si possano ripetere gli errori del passato. Quest'anno ricorderemo i sei antifascisti trucidati senza un amico, ma soprattutto un familiare, che sino all'ultimo ha portato avanti il ricordo del fratello Stefano: Don Gino Peluffo scomparso da una settimana".