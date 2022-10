Borgio Verezzi, una giornata di festa per le associazioni: "Un omaggio a chi si dedica agli altri" (FOTO)

Lo scorso sabato 29 ottobre a Borgio Verezzi si è svolta la Giornata delle Associazioni, un'intera giornata per ringraziare e celebrare chi si dedica al bene comune e agli altri.

Nel corso della mattinata i volontari delle diverse associazioni, ma anche i cittadini che hanno preso parte all'iniziativa, si sono ritrovati nei presso del Torrione. Da lì, "armati" di sacchetti, guanti e magliette con logo personalizzato, è partita l'attività di raccolta dei rifiuti solidi presso le sponde del torrente Bottassano. L’iniziativa rientrava nel progetto "cura del paese", avviato con l'intento di favorire e sensibilizzare il senso civico ed il sentimento di appartenenza al territorio ed alla comunità da parte di ogni cittadino.

A seguire, spazio al pranzo delle associazioni: una grande tavolata che ha riunito i volontari delle realtà locali in un momento conviviale di solidarietà ed amicizia. A concludere il sabato di festa, sempre presso il Torrione, è stata la Castagnata Alpina.

"Una giornata andata benissimo - spiega Sonia Garofalo, consigliere comunale - tutte le associazioni hanno accolto il nostro invito, fatto appositamente per festeggiare le tantissime realtà del nostro paese: abbiamo voluto dedicargli un'intera giornata perchè loro si dedicano quotidianamente agli altri".

"Tutto è iniziato in mattinata con la pulizia del torrente Bottassano - continua la consigliere con delega alle associazioni - ci eravamo illusi che fosse pulito, in realtà abbiamo trovato una grande sporcizia e abbiamo capito che è necessario responsabilizzare i cittadini. Serve assumersi la responsabilità di appartenere ad un territorio e quindi di doverlo salvaguardare. Porteremo avanti questo progetto perché abbiamo capito che ce n'è bisogno e lo faremo ciclicamente: è un progetto partito dall'amministrazione e che prevede, insieme alle associazioni e alla cittadinanza, di occuparci del nostro paese".

"Molto bella è stata anche la tavolata, in cui tutti gli amministratori hanno letteralmente servito i volontari - ha aggiunto ancora Sonia Garofalo - il sindaco in prima fila con tutti gli assessori e i consiglieri, ci siamo adoperati per ringraziarli. Molto bene anche la castagnata alpina. È stata una bella giornata e sono molto contenta e orgogliosa di far parte di una comunità che si dedica agli altri e che ci mette tanto impegno".

Le iniziative legate al mondo borgese delle associazioni proseguiranno sabato prossimo con una giornata insieme a tre classi delle scuole medie: "Con loro ci occuperemo di pulire una porzione di territorio del paese - ha dichiarato infine la consigliere Garofalo - per le associazioni sarà l'occasione per presentare le loro attività ai ragazzi. Inoltre, sarà presente anche un dipendente della Sat (l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti ndr) che illustrerà le modalità della raccolta differenziata".