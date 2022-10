Instagram: account sospesi e perdita di follower, problemi segnalati dagli utenti

Problemi per molti utenti di Instagram in queste ore in tutto il mondo. Sono numerose infatti le segnalazioni di utenti del popolare social che lamentano come il proprio account sia stato provvisoriamente sospeso per 30 giorni senza nessun motivo apparente. Altri utenti sostengono anche di aver perso improvvisamente numerosi follower.

Il problema si sta riscontrando nel nostro Paese, ma sembra essere esteso a livello globale. Meta, la società che possiede il social, è al lavoro per ripristinare la situazione: « Siamo al corrente del fatto che alcuni di voi hanno difficoltà ad accedere al proprio account. Stiamo indagando e ci scusiamo per l'inconveniente» hanno fatto sapere via Twitter.