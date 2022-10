Ognissanti bagnati, condizioni meteo verso un peggioramento

Cede l'alta pressione sotto i colpi incessanti delle perturbazioni atlantiche rendendo la giornata di domani 1 novembre grigia e caratterizzata da deboli piogge. Dopo una temporanea pausa nel giorno successivo, una perturbazione più intensa si affaccerà sulle nostre aree da giovedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 31 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento dalla tarda serata per l'arrivo di una debole perturbazione da ovest. Temperature massime ancora ben oltre la media del periodo con valori fino 22/23 °C quasi ovunque. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

Martedì 1 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge frequenti su zone alpine di confine tra Valle d'Aosta e Liguria, tra la nottata e la mattinata, in spostamento verso ovest ma con tendenza ad esaursirsi passando sulle pianure. in Liguria invece potrebbero continuare spostandosi verso il levante, caratterizzate anche da rovesci di forte intensità. Temperature minime ancora elevate e comprese tra 13 e 17 °C, massime in netto calo causa le piogge e il cielo coperto e non oltre i 15/18 °C. Venti ancora assenti o deboli di direzione variabile, ad eccezione della Liguria orientale dove potrebbe esserci un moderato flusso meridionale.

Da mercoledì 2 novembre.

Temporaneo ritorno alla stabilità tra mercoledì e giovedì mattina, poi da giovedì pomeriggio l'ingresso di una perturbazione più intensa dalla Francia porterà piogge e temporali più diffusi, in particolare su Liguria e Piemonte nordorientale. Temperature che ormai si stabilizzeranno su valori più tipici di Novembre, con massime non oltre i 18/19 °C (ad eccezione di un temporaneo recupero mercoledì). Minime in costante calo, che nel weekend potranno scendere ben sotto i 10 °C.

Venti che saranno ancora generalmente deboli ma dopo il passaggio della perturbazione si attiverà un forte Foehn nella giornata di venerdì.

