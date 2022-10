Pietra, il Pnrr porta 1,3 milioni per scuola media, palestra e asilo nido: si lavorerà su antisismico e riqualificazione

Messa in sicurezza e adeguamento antisismico della palestra e dell’intero edificio che ospita la scuola secondaria di I grado "Nicolò Martini" e l’asilo nido "L’ape birichina".

Ma anche, per quest'ultimo, un restyling strutturale che comporterà un significativo ampliamento degli spazi e, di conseguenza, dell’offerta con la possibilità di accogliere quindici piccoli utenti in più.

Sono questi i progetti presentati dal Comune di Pietra Ligure e accolti dal ministero dell'Istruzione, che li finanzierà con un milione e 285mila euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, annunciati quest'oggi (31 ottobre, ndr) dal sindaco Luigi De Vincenzi.

"L’obiettivo, perseguito con continuità dall’inizio del nostro mandato attraverso il reperimento delle risorse economiche necessarie con la partecipazione a bandi ministeriali e regionali, è quello di rendere gli edifici pubblici adibiti a scuole innovativi, inclusivi, sostenibili ma soprattutto sicuri" afferma il primo cittadino.

"L’edilizia scolastica costituisce per noi una priorità assoluta non solo per garantire la sicurezza degli edifici ma anche per assicurare un'effettiva, reale e ottima fruibilità degli ambienti didattici e degli spazi, anch’essi, a tutti gli effetti, 'risorse educative' che contribuiscono in maniera concreta alla crescita dei giovani" continua il sindaco.

Che quindi aggiunge: "Come amministrazione comunale siamo soddisfatti di questi risultati, che si vanno ad aggiungere a quelli già ottenuti sul fronte delle opere pubbliche che stanno letteralmente rivoluzionando la nostra città, e che sono il frutto di un lavoro serio di programmazione e di conoscenza del territorio e della capacità di progettazione degli uffici, che non possiamo che ringraziare, che sanno intercettare finanziamenti importanti sia a livello regionale che ministeriale che del Pnrr e seguirne il complesso iter amministrativo".

"Ancora, a questo proposito, ci piace ricordare, per la sua valenza d'inclusività sociale che tanto ci sta a cuore, il finanziamento regionale di 25mila euro, oltre ai 90mila di fondi propri, per il restyling e l'ampliamento del parco giochi sul Lungomare Bado, ottenuto attraverso il bando per realizzazione di aree accessibili ed attrezzate con strutture ludiche che consentano a tutti i bambini di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie", conclude il primo cittadino.