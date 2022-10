"Protocollo Zeus" contro le violenze di genere, quintuplicati gli ammonimenti a Savona. Il Questore: "Riscontrata una tendenza alla litigiosità intrafamiliare"

Il Questore di Savona Alessandra Simone, ideatrice del "Protocollo Zeus" contro le violenze di genere, ha rilasciato un'intervista all'ANSA per fare il punto della situazione nella nostra provincia.

Innanzitutto, cos'è il "Protocollo Zeus"? Quando il Questore emette un ammonimento, sia nel caso di atti persecutori che di violenza domestica, informa la persona ammonita della possibilità di sottoporsi ad un programma di prevenzione organizzato dai servizi del territorio. Anche la vittima viene informata della disponibilità di centri e servizi che possano fornirle supporto. Le questure si sono attivate per favorire la “presa in carico” della persona ammonita, attraverso accordi con i centri specializzati. A Savona ad occuparsi di questo è la Divisione Anticrimine con 10 persone. Nato a Milano, il "Protocollo Zeus" è operativo in 55 città italiane.

"La statistica criminale ci dice che, nel 75% dei casi, dalle violenze in famiglia si arriva al femminicidio. Per questo stiamo intensificando gli 'ammonimenti del Questore', uno strumento di prevenzione unico, associato al cosiddetto Protocollo Zeus, un modello che abbiamo esportato in Europa", spiega il Questore Simone.

Dal suo arrivo a Savona nel gennaio di quest'anno, il Questore Simone ha subito intensificato la prevenzione. Gli ammonimenti infatti sono drasticamente aumentati. Nel 2020 e 2021 erano stati undici, quest'anno sono già 46 (18 per atti persecutori e 28 per violenza domestica). Solamente 5 persone non si sono presentate al Centro Italiano Promozione della Mediazione di Albenga: "Entro l'anno - annuncia all'ANSA - stimiamo saranno quintuplicati". Dal 2020 ad oggi, tra le persone "ammonite", solo quattro hanno rimesso in atto comportamenti vessatori.

Chiunque può segnalare situazioni potenzialmente preoccupanti. Le garanzie sono l'anonimato e il fatto che l'intervento non avrà per la persona segnalata le conseguenze di una denuncia. L'inter prevede infatti una serie di verifiche 'invisibili' per accertare se esista o meno un reale pericolo.

"Se non emerge nulla, la persona in questione non viene nemmeno a sapere degli accertamenti. Se invece riscontriamo il rischio di una escalation, ammoniamo il potenziale maltrattante prima che la situazione degeneri: lo mettiamo davanti a una situazione di cui non percepisce la gravità e di cui spesso rimane sbigottito".

"A Savona abbiamo riscontrato una tendenza alla litigiosità intrafamiliare - aggiunge il Questore - per cui abbiamo rafforzato la collaborazione tra gli uffici della Questura in modo che anche liti familiari apparentemente insignificanti non vengano sottovalutate. Tutto è sottoposto al vaglio degli specialisti della prevenzione e della repressione".

Il Questore Simone ha poi rimarcato il ruolo chiave che svolge l'applicativo interforze Scudo: gli agenti intervenuti per una lite inseriscono l'episodio condividendo le informazioni con le altre forze dell'ordine e lasciandone "traccia".

"Nei primi sei mesi dell'anno, nella nostra provincia, gli inserimenti Scudo sono stati 118: Non dobbiamo sottovalutare alcuna forma di violenza: quella psicologica, le piccole lesioni, l'obbligare il coniuge a rapporti sessuali. La lite 'allarmante' è quella in cui non c'è una situazione di parità: nei litigi occasionali non esistono vittima e carnefice, quando invece percepiamo una situazione di sottomissione allora preveniamo il rischio. La parola d'ordine è prevenzione", concluse il Questore Simone.

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Savona ha organizzato due eventi di sensibilizzazione: sabato 19 novembre alle ore 17 presso il Teatro Moretti di Pietra Ligure si terrà un convegno promosso dalla Direzione Centrale Anticrimine (verrà distribuito in anteprima nazionale - l'edizione 2022 dell'opuscolo "Questo non è Amore"). Il giorno dopo, domenica 20 novembre, è in programma tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi una gara podistica di 10 km, nonché una camminata di 3 km.