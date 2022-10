Una stele sulla cima Garlenda per ricordare Matteo Grollero, medico e membro del soccorso alpino e speleologico Liguria

È passato un anno, ma nessuno lo ha dimenticato perché tutti gli volevano bene. E ora il suo nome è posto sulla terza vetta più alta della Liguria, cima Garlenda sulle Alpi Liguri. Qui ora c’è una stele che ricorda Matteo Grollero, medico che faceva parte anche del soccorso alpino e speleologico Liguria.

Matteo se n’è andato esattamente un anno fa, era il 31 ottobre del 2021. Proprio in concomitanza con l’anniversario della sua scomparsa, la famiglia e il soccorso alpino hanno deciso di ricordarlo su un luogo caro a tante persone e allo stesso Matteo.

Sulla vetta di cima Garlenda non c’è mai stato nulla che potesse indicarla, ora c’è nel nome di Matteo, persona stimata e benvoluta da tutti, con tanti amici in tutta la riviera di ponente della Liguria sia per il suo lavoro di medico che per l’attività con il soccorso alpino.

Nei mesi scorsi proprio nel nome di Matteo era stata avviata una raccolta fondi conclusa con 3200 euro destinati al soccorso alpino per l’acquisto di materiale tecnico sanitario.