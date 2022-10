L’architetto torinese Pujatti ospite alla conferenza “I don’t know” a Savona

Si svolgerà giovedì 3 novembre alle 17 nella Sala Rossa di Palazzo Sisto a Savona la Conferenza “I don’t know” dell’architetto Stefano Pujatti all’interno della rassegna ArchiLecture, a cura della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti.

“Siamo felici di aver ripreso i nostri appuntamenti per parlare di architettura contemporanea nel cuore della città in un luogo facilmente raggiungibile e aperto a tutti, e siamo entusiasti che Stefano Pujatti abbia accettato il nostro invito”, afferma Matteo Sacco Presidente dell’Ordine degli Architetti di Savona.

Pujatti è laureato in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Master in Architettura presso Sci-Arch in Los Angeles, California. Dopo aver collaborato con Coop-Himelblau a Los Angeles e Gino Valle Architetti a Parigi, è stato cofondatore dello Studio Elastico nel 1995. Dal 2004 al 2013 è stato docente universitario presso la Facoltà I di Architettura del Politecnico di Torino e dal 2014 al 2016 presso la UofT (University Of Toronto – Canada), corso di “Progettazione architettonica”. Durante gli stessi anni è stato invitato internazionalmente come relatore e guest critic in diverse università, tra cui RMIT Melbourne, Hoesi University, Tokyo, Accademia di Architettura, Mendrisio. Attualmente è il Direttore Creativo del Contemporary Italian Film Festival di Toronto per la parte riguardante il Design e l'Architetura.

Stefano Pujatti è a capo dello studio ELASTICOSPA, con sede a Chieri (Torino), e dal 2016 può contare su ELASTICOSPA+Inc, con sede a Toronto, per lo sviluppo dei progetti in Nord America.

Il lavoro dello studio è stato presentato in molti libri e riviste sia a livello nazionale che a livello internazionale ed è stato invitato ad importanti eventi internazionali, quali diverse edizioni della Biennale di Venezia, la Biennale di Architettura di Brasilia e il Festival di Architettura di Londra. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Inarch-Ance come giovane professionista (2006), finalista del Mies Van Der Rohe Award (2012), The Plan Award categoria Hospitality (2015), menzione al Premio Architetto Italiano (2016), Premio Archmarathon categoria Visioning (2017). È stato inoltre selezionato per rappresentare l’architettura italiana nella mostra itinerante “Piccole Utopie”. Nel 2021 è stato nominato Architetto dell'Anno dall'Associazione Italiana Architettura e Critica.

“Con Stefano Pujatti parleremo di acqua, tempo e luoghi, ma soprattutto ci faremo questa domanda: esiste ancora la sperimentazione, l’osare in architettura?”, afferma Giacomo Airaldi, membro della Commissione Cultura che ha organizzato l’appuntamento.

La risposta. sembra dire l’architetto Pujatti, è “I don’t know” (Non so).

“I don’t know sta alla base di tutto ciò che mi interessa, è il West, il mondo della scoperta, dell’ignoto e della sorpresa e anche della delusione - spiega Stefano Pujatti -. Sovente in architettura il sapere si traduce in esperienza e porta alla presunzione, la nemica ostile della creatività. ‘I don’t Know’ appartiene al futuro e sta all’origine della curiosità, della ricerca, della sperimentazione e della fede. Progettare vuol dire lanciare in avanti un’idea o un pensiero, fornendo degli strumenti per diventare reale e poter affrontare lo scorrere del tempo, diventando così parte di un mondo in cui succedono cose che noi non possiamo prevedere”.

La conferenza è aperta a tutti con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere. Sono riconosciuti 2 crediti formativi professionali per architetti con autocertificazione.