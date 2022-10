Savona, il 2 novembre nella Cattedrale la messa pontificale con il Vescovo

Mercoledì 2 novembre sarà il giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, ricorrenza in cui è consuetudine visitare i cimiteri e portare in dono fiori e lumini sulle tombe dei propri cari. A Savona quest'anno il vescovo Calogero Marino presiederà la messa pontificale nella Cattedrale Nostra Signora Assunta alle ore 21. Chi non potrà farlo nel corso della giornata a causa di impegni di lavoro o personali avrà così l'opportunità di partecipare a tale celebrazione eucaristica serale per la Vicaria di Savona, durante cui saranno benedette le sepolture dei vescovi.