Dito puntato della Lega Savona contro la Giunta Russo: "Ad un anno dall’insediamento non hanno fatto nulla"

“Ad un anno dall’insediamento della giunta poco o nulla è stato fatto”. È un attacco in piena regola quello dei vertici della Lega di Savona nei confronti dell’amministrazione del sindaco Marco Russo. Oggi infatti ii segretario cittadino Giorgio Calabria, i consiglieri comunali Maurizio Scaramuzza e Andrea Frigerio e l’ex assessore al commercio nella giunta Caprioglio Maria Zunato, hanno fatto il punto della situazione sulla città di fatto puntando il dito contro l’operato del primo cittadino ad un anno dall’insediamento a Palazzo Sisto.

“Non vediamo la fase 1 e non vediamo quale sara la fase 2. Non è solo un’opinione nostra di parte ma della stragrande maggioranza dei savonesi, di ogni persona che si reca nella nostra città. Nel corso degli innumerevoli incontri che abbiamo organizzato ci sono state esposte innumerevoli criticità” spiegano dalla Lega di Savona.

“Abbiamo già iniziato un’operazione di studio delle diverse problematiche e chiaramente ci sono lamentele che sono storiche nella città come ad esempio il decoro urbano, la sicurezza dei quartieri, i parcheggi: problemi che la città manifesta - ha continuato Calabria - A me va bene che si faccia un discorso legato ad un’agenda di lavoro, ma ci lascia perplessi che la fase due viene celebrata quando la fase 1 non si è neanche vista. Le difficoltà stanno nella realtà. L’identità della città qual è? I problemi della città sono di portare un indirizzo economico nuovo che secondo noi è il turismo. Una città non si inventa senza un piano urbanistico, bisogna tenere conto del tessuto. Se si vuol fare un discorso di ristrutturazione della città bisogna avere delle basi e non fare cose così a caso. Questo è solo un libro dei sogni, le persone vogliono risposte”.

L’ex assessore allo sport, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale, Scaramuzza, come già anticipato alla nostra redazione, ha richiesto un’interlocuzione, avuta poi lo scorso sabato, con l’assessore Francesco Rossello, per aiutare i giocatori del Savona Calcio a trovare un campo di allenamento vista la situazione di standby in cui versa lo stadio Bacigalupo.

“Vediamoci con i gestori degli altri impianti, anche perché è difficile se non impossibile far rientrare i ragazzi nel Bacigalupo. Credo che trovare un paio d’ore per far allenare questi 20 ragazzi non penso sia una cosa difficile - ha dichiarato Scaramuzza - La volontà di trovare un buco tra Quiliano (potrebbe intercedere il presidente della Polisportiva, consigliere comunale di maggioranza del Pd Aureliano Pastorelli. ndr), Legino con il presidente Carella, Priamar con Grosso, ci deve essere. Non facciamo steccati, noi vogliamo collaborare, sulle cose pratiche, reali, noi ci siamo”.

Non sono mancati anche gli attacchi sulla pulizia dei rii e torrenti comunali.

“È vero che non abbiamo fatto nulla ma non avevamo le possibilità economiche, ora qualcosa c’è e le responsabilità ricordo che se succede qualcosa, speriamo di no, sono sempre in capo al sindaco” puntualizza l’ex assessore che aveva anche la delega alla protezione civile.

“È un anno che non fanno niente, le cose buone che hanno fatto sono le nostre e il poco che hanno fatto loro sono solo disastri. Come dice Nanni Moretti ‘fate qualcosa di sinistra’, fate vedere alla città che fate qualcosa - continua - Se ci fossimo stati noi il Bacigalupo sarebbe stato aperto con Simone Marinelli presidente e il suo project financing. Un impianto sportivo come quello dell’ex piscina del Prolungamento che cambia destinazione non ha senso”.