Governo, c'è anche il leghista Edoardo Rixi negli otto viceministri: a lui le Infrastrutture

C'è anche un ligure tra gli 8 nomi che riceveranno nel prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per venerdì 4 novembre, la delega di vice ministro nel nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Si tratta del coordinatore regionale del Carroccio, Edoardo Rixi, il quale tornerà ad occuparsi di infrastrutture in qualità di vice del leader proprio della Lega, Matteo Salvini. Condividerà il proprio ruolo insieme al deputato bolognese di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami.

Per Rixi, eletto alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale "Liguria 2", si tratta di un ritorno al dicastero dopo aver ricoperto il medesimo incarico durante il primo governo Conte con l'allora ministro pentastellato Toninelli.

E proprio nel ricordo del suo precedente mandato, durante il quale il ministero si trovò a dover risolvere il nodo del crollo del Ponte Morandi, arrivano i complimenti dai colleghi liguri del suo partito: "Con Matteo Salvini ministro ed Edoardo Rixi vice ministro viene riproposto al Mims quel modello di concretezza che è stato già messo in atto con la realizzazione del Decreto Genova - affermano in una nota i deputati Francesco Bruzzone e Stefania Pucciarelli - Ci sono tante sfide da vincere anche in Liguria, tanti cantieri che aspettano il semaforo verde per la crescita del nostro Paese".

Congratulazioni a cui si aggiunge il governatore ligure Giovanni Toti, non solo con un augurio di buon lavoro: "Come presidente di Regione Liguria sono molto felice che sia stato nominato un ligure per gestire un comparto così delicato e prezioso per la nostra regione. Siamo certi che il suo lavoro avrà ripercussioni altamente positive per il nostro territorio, perché si tratta di un incarico che saprà svolgere al meglio nell’interesse di tutti i liguri e gli italiani come ha già dimostrato nel medesimo ruolo nella gestione del Decreto Genova post emergenza Morandi".

"Ci incontreremo presto per fare il punto su tutti gli importanti dossier aperti in Liguria a partire da quello fondamentale sulla Gronda di Ponente" chiosa quindi Toti.

A lui, da piazza De Ferrari, si sono quindi uniti i consiglieri regionali della Lega: "Siamo certi che si distinguerà per competenza e concretezza come ha già fatto con la realizzazione del Decreto Genova. La Liguria e tutta l’Italia hanno un bisogno vitale di infrastrutture che vanno fatte bene e in fretta. Con Matteo Salvini ministro ed Edoardo Rixi vice ministro è finito il periodo dei no a prescindere. A loro un grande in bocca al lupo da parte di tutto il gruppo della Lega in Consiglio regionale. Gli auguriamo fin da subito buon lavoro".

Sono in totale 31 poi i nomi che riceveranno gli incarichi nei prossimi giorni. Solo otto però, come detto, i viceministri. Oltre a Rixi e Bignami vi saranno:Edmondo Cirielli (Fdi) agli Esteri, Francesco Paolo Sisto (Fi) alla Giustizia, Maurizio Leo (Fdi) al Mef, Valentino Valentini (Fi) allo Sviluppo Economico, Vannia Gava (Lega) all'Ambiente, Maria Teresa Bellucci (Fdi) a Lavoro e Politiche Sociali.