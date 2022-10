Mancata convocazione del Consiglio comunale, +Cairo scrive nuovamente al Prefetto di Savona

"Nella nostra qualità di consiglieri comunali ci duole chiedere nuovamente il suo intervento al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell'organo rappresentativo dell'ente".

Il gruppo di opposizione +Cairo scrive nuovamente al Prefetto di Savona per la mancata convocazione del Consiglio comunale.

"Spiace lamentare infatti la mancata attuazione della normativa dettata dal regolamento consiliare in tema di convocazione del Consiglio comunale nel termine regolamentare di trenta giorni", si legge nella lettera.

"Ad oggi nonostante siano state depositate mozioni e interrogazioni già in data 20 settembre, con richiesta di convocazione della seduta, ai sensi degli artt. 40 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, non è ancora prevista nessuna data di convocazione", attaccano dal gruppo di opposizione.

In allegato la lettera completa firmata dai consiglieri comunali Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio.