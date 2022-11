Finale, la stagione turistica non rallenta. E in Borgo, nel fine settimana, i parcheggi resteranno a pagamento

La stagione è ormai finita da tempo, eppure la Liguria continua a essere meta prediletta da migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia e il Nord Europa. Lo si è visto in questo ponte di Ognissanti, dove a farla da padrona è stato il bel tempo con la colonnina di mercurio ben al di sopra della norma ottobrina, alberghi (quelli rimasti aperti) presi d'assalto, spiagge e spazi all'aperto gremiti.

Se qualcuno ne è rimasto sorpreso, questo non è successo a Finalborgo, che ormai alle presenze "destagionalizzate" ci è abituata. Proprio dell'autunno alla primavera, inverno compreso, il rione vede un fiorire di turisti non solo legati agli sport outdoor ma anche al turismo culturale, come ad esempio i crocieristi.

Presenze tornate numerose e costanti nel post pandemia che hanno portato il Comune a una decisione figlia dei tempi che cambiano: nelle aree di sosta del borgo medievale, non vi sarà più differenza nella tariffazione in vigore tra autunno e inverno. E così, anche dall'1 novembre al 31 marzo, nei festivi e nei fine settimana dalle 8 alle 20 i "parcheggi blu" saranno a pagamento.

"Abbiamo deciso di proseguire con questa tariffa viste le numerose presenze e anche dopo aver avuto richieste dai residenti che in questo periodo, nel week end, non riuscivano a parcheggiare nonostante avessero pagato l'abbonamento annuale da 30 euro" spiega l'assessore a Bilancio, Partecipate e Mobilità Sostenibile, Franco De Sciora.

Nei giardini Mantero e in piazza della Mammona (lato Pora) così come in piazza della Lira (lato Aquila) anche in bassa stagione così i non residenti pagheranno 1,80€ l'ora, i residenti 0,30€ e dipendenti o proprietari di seconde case 0,80€.

Da quest'oggi, 1° novembre, invece, i park nelle aree blu di Pia e Varigotti (ad eccezioni di quelle di Finalmarina sul lungomare e in piazzale Vuillermin dove la fascia oraria di pagamento tutti i giorni sarà dalle 8 alle 20 e non più fino alle 22) saranno completamente gratuite.