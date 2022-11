Biker cade sul sentiero Roller Coaster: trasportato in codice giallo al Santa Corona

Macchina dei soccorsi mobilitati intorno alle 9.30 sui sentieri nell'entroterra a cavallo tra il finalese e la Val Maremola, precisamente nel territorio comunale di Magliolo, per un biker caduto sul sentiero Roller Coaster.

Sul posto mobilitati i sanitari della Croce Rossa locale, l'automedica del 118, i Vigili del fuoco e il soccorso alpino per il recupero in una zona particolarmente impervia dell'uomo che, a causa della caduta, lamentava dolori alla schiena dopo essersi procurato una sospetta frattura dell'anca.

È intervenuto anche il personale dell'elisoccorso Grifo che assieme agli altri ha provveduto a stabilizzate l'infortunato. A causa della nebbia, però l'elicottero non era più in grado di recuperare personale e biker. Per questo motivo si è provveduto a portare il paziente sulla strada con un mezzo fuoristrada.

Quindi il ferito è stato trasportato al Santa Corona in codice giallo assieme al personale di Grifo, poi recuperato dall'elicottero proprio in ospedale a Pietra Ligure.