Tetto distrutto dalle fiamme a Giusvalla: famiglia evacuata

Il tetto di un’abitazione indipendente a Giusvalla è andato distrutto a causa di un incendio divampato oggi a fine mattinata.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.30 e immediatamente le squadre di Vigili del fuoco di Cairo Montenotte e i volontari provenienti di Sassello si sono mobilitati.

Ancora in via di accertamento le cause del rogo, ma dalle prime informazioni, potrebbe aver avuto origine dalla canna fumaria.

La casa al momento è inagibile, infatti i residenti sono stati evacuati, e procedono da parte dei vigili del fuoco le operazioni di bonifica.