Ergastolo ostativo, Berrino (Fdi): "Primo provvedimento per una giustizia migliore ed efficiente"

"Il decreto sull'ergastolo ostativo approvato oggi dal governo, non solo rappresenta un provvedimento nel solco di Falcone e Borsellino, ma anche la posa della prima pietra per la costruzione di una giustizia migliore ed efficiente".

Così l'assessore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino che aggiunge: "Il contrasto al crimine organizzato è uno dei capisaldi del nuovo governo, come sottolineato dal presidente Giorgia Meloni. Ed è in questo senso - conclude Berrino - che trova significato l'approvazione di questo decreto che non fa sconti di alcun tipo a mafiosi ed evasori. La riforma complessiva della giustizia è una priorità fra le priorità del nuovo esecutivo che sta lavorando si dai primi passi in maniera univoca e compatta".