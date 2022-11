Commercio, Veronica Russo (FdI): "Necessari bandi per i comuni che presentano progetto di riqualificazione di aree destinate ai mercati"

“Intervenire per la categoria dei lavoratori ambulanti attraverso la riqualificazione e il rilancio delle aree pubbliche in cui si tengono mercati e fiere, attivando bandi che destinino risorse economiche ai Comuni che presentano progetti di riqualificazione e sistemazione delle aree, di messa a norma delle strutture e di innovazione tecnologica”.

È la richiesta della consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo che ha depositato un ordine del giorno a sostegno degli ambulanti i quali “nonostante stiano attraversando problemi e difficoltà di non poco conto, complice la pandemia e la crisi energetica - spiega – offrono un servizio alle persone che non hanno la possibilità di spostarsi, potendo così contribuire a recuperare aree marginali come le zone di montagna della nostra regione. Aree nelle quali i commercianti devono convivere con numerose carenze quali la scarsa, o addirittura assente, dotazione di acqua corrente, servizi igienici ed energia elettrica”.

“Non dimentichiamo, infine, il tema della liberalizzazione delle concessioni a seguito della direttiva Bolkestein, tema che da tempo preoccupa la categoria degli ambulanti per i quali il rinnovo delle concessioni rappresenta l'unica garanzia che permette la programmazione degli investimenti e un'ammortizzazione dei costi aziendali”, conclude Veronica Russo.