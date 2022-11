Autonomia, Toti ha incontrato il ministro Calderoli: "Strada concreta e pragmatica, Liguria la auspica anche su portualità e logistica"

“Il Ministro Calderoli – ha detto ancora il presidente Toti - ci ha illustrato quello che sarà il percorso che intende fare: un testo base che sarà pronto già nelle prossime settimane, da presentare alla conferenza unificata. Sono sei o sette le materie a cui siamo particolarmente interessati. Oltre a quelle canoniche come Salute, Sanità e la Formazione Professionale su cui c’è stata molta interferenza dei Governi nel recente passato, per noi è fondamentale la logistica e la portualità visto che ospitiamo la prima piattaforma logistica del Paese che vale oltre la metà dei traffici merci in entrate e in uscita dall’Italia. I tempi tracciati, e cioè 12 mesi da oggi, sono ragionevoli e auspicabili”.