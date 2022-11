"Una centrale solare nelle ex cave Arene Candide di Finale Ligure"

"Sono passati circa venti anni da quando gli ambientalisti savonesi proposero di utilizzare le ex-cave 'Arene Candide' di Finale Ligure per la realizzazione di una grande 'centrale solare'. Per tracciare le motivazioni è utile aggiornarne il percorso fino agli avvenimenti di queste settimane".

"In Italia, il primo impianto fotovoltaico venne realizzato nel 1979, e dai primi anni 90 i pannelli solari si diffusero. Nel 1997, con il 'Protocollo di Kyoto', un accordo internazionale vincolò 40 Stati a ridurre sensibilmente l'inquinamento da CO2, ma solo nel 2007 il Governo italiano istituì il fondo per le 'energie rinnovabili' e proprio in quel periodo il “Solar Technology Group” di Savona propose la 'centrale solare' sul promontorio della Caprazoppa. Tanti buoni propositi naufragarono nell'indifferenza verso un problema sempre più complicato da risolvere: fermare il riscaldamento globale che, come tutti constatiamo, genera disastri".

"Ma in quale situazione si trova oggi la Liguria? Il 'PEAR' (Piano Energetico Ambientale Regionale) è il principale strumento di programmazione (obbligatorio per tutte le Regioni italiane) per gli interventi strutturali in campo energetico e costituisce un quadro di riferimento per tutti i soggetti (pubblici o privati) che intendano assumere nuove iniziative. Il suo aggiornamento annuale è necessario in quanto strumento utile a raggiungere produzioni di energia pulita da fonti rinnovabili e per questo deve recepire, ogni anno, un quadro normativo in progressiva evoluzione legato alla 'transizione verde'. Nel 'PEAR 2014-2020' la Liguria si impegnava nella “diffusione delle fonti rinnovabili con il loro inserimento in reti di distribuzione intelligenti (smart grid)".

"Comprendeva la promozione dell'efficienza energetica, oltre al 'sostegno della competitività del sistema produttivo regionale, l'informazione dei cittadini e la formazione degli operatori sui temi energetici', tutto finalizzato all'utilizzo virtuoso dei 'Fondi Comunitari', 'tenendo in considerazione le iniziative che i comuni e le Province liguri portano avanti nell'ambito del Patto dei Sindaci relativamente al tema - smart cities'. Nonostante tutti questi chiari impegni programmatici oggi risulta evidente il macroscopico ritardo della Liguria nel contesto nazionale, come denunciato nei giorni scorsi dalla dirigenza della Confindustria genovese: 'L'obiettivo di raggiungere il 14% di consumo interno da fotovoltaico, eolico e idroelettrico è stato clamorosamente mancato avendo la Liguria raggiunto solo l'8% che, oltre ad essere il valore più basso in Italia, è sotto la soglia prefissata dallo stesso Piano regionale'".