Listeria, controlli dei carabinieri del NAS a Savona: chiusa panetteria non in regola

Il comando carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con il ministero della Salute, ha realizzato una campagna di controlli su tutto il territorio nazionale, finalizzato a verificare la corretta gestione in materia di sicurezza e igiene delle imprese produttive di alimenti di origine animale.

Il blitz è scattato a seguito dei recenti episodi di intossicazione da Listeria connessi al consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura.

L'operazione ha interessato anche la nostra provincia, dove i NAS di Genova hanno dato seguito all'immediata chiusura di una panetteria situata in piazza Bologna a Savona, attivata in assenza di autorizzazione sanitaria, priva del manuale di autocontrollo (HACCP) e interessata da gravi carenze igienico sanitarie.