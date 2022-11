Zuccheriera bomboniera per matrimonio, un regalo utile anche per la casa

La zuccheriera bomboniera sarà l’esplosione finale di gioia confettata: un regalo utile non solo per diversificare l’evento ma anche da utilizzare a casa nel quotidiano. In molte tradizioni europee gli invitati a un matrimonio ricevono una caramella o un dolce al termine della celebrazione, come ricordo della formalizzazione del rapporto amoroso della novella coppia di sposi.

A simboleggiare questa consuetudine, al posto del dolcetto, potremmo affiancare una zuccheriera bomboniera di qualità, magari con una particolare attrattiva artistica. Non stiamo pensando all’oggetto in maniera generica ma specifica, facendo riferimento ai modelli di zuccheriera in maiolica capaci di portare brio e vivacità in ogni tavola.

Dove si trovano? La zuccheriera bomboniera per matrimonio di tendenza realizzata in maiolica si può acquistare nell’e-commerce Top Argento e, all’interno dell’assortimento, potremo visionare diverse tonalità e modelli. All’interno della zuccheriera potremo inserire dei confetti o dei bigliettini personalizzati, al fine di far sentire la nostra vicinanza e gratitudine a delle persone specifiche per la partecipazione al matrimonio.

Trasformare la zuccheriera bomboniera in un centro tavola

Nei matrimoni si usa consegnare la bomboniera al termine del ricevimento, in questo modo gli sposi sono sicuri di poter ringraziare uno a uno gli invitati della loro presenza. Negli ultimi tempi però, questa abitudine sta lentamente svanendo, lasciando spazio a un tavolino posizionato in un angolo della sala del ricevimento in cui gli vengono appoggiate le bomboniere, le quali restano a libera disposizione dei commensali.

Un’ottima alternativa a queste usanze è chiedere al personale del ristorante o agli addetti del servizio di catering, di posizionare le bomboniere di fianco ai bicchieri, collocandosi esattamente al corrispettivo posto di ciascun ospite. La zuccheriera bomboniera, così collocata, potrà fungere da centrotavola e sarà in grado di regalare vivacità e colore alla mise en place.

Potremo altresì pensare di personalizzare l’interno della zuccheriera bomboniera inserendo un messaggio speciale, dei confetti o dei dolcetti che possano avere una particolare valenza. Per esempio, ai parenti potremo pensare di inserire delle piccole foto in formato fototessera così da ricordare la consanguineità, mentre agli amici potremo dedicare dei pensieri più spiritosi e allo stesso tempo dimostrare loro tutta la nostra gratitudine per l’affetto che ci lega.

Sarà un accorgimento che ci farà guadagnare punti agli occhi dei nostri amici e parenti poiché gli dimostreremo il nostro affetto e, in maniera implicita e subliminale, gli faremo capire che quando abbiamo preparato le bomboniere stavamo pensando espressamente a loro. Chi non gradisce questa particolare attenzione e cura?

D’altronde il nostro obiettivo è rendere l’evento memorabile e per farlo dobbiamo pensare al godimento di ciascun commensale. Un modo per essere loro vicini nel giorno in cui i nostri pensieri saranno meno lucidi poiché attratti da mille dettagli diversi. L’approccio sarà decisamente più soddisfacente che un ripetersi di ringraziamenti nel momento di consegne delle bomboniere.

La qualità della zuccheriera bomboniera in maiolica

La zuccheriera bomboniera non deve essere un regalo banale ma proprio in seno alla sua funzione quotidiana dovrà risultare originale. Però deve essere anche pratica così da scalzare tutte le altre zuccheriere che abbiamo in casa e assurgere alla posizione di ‘preferita’. Per questo motivo deve presentare un design accattivante e persuasivo. Eliminiamo invece i modelli di zuccheriera bomboniera bianchi e senza alcun dettaglio rilevante.

La ditta ETM produce una serie di zuccheriere bomboniere a forma di Moka realizzate con la maiolica. Hanno un appeal davvero audace e ricordano dei pomeriggi siciliani assolati e letargici. La particolare forma a moka rende l’oggetto distinguibile per la sua unicità e apprezzabile per la capacità di trasmettere, solo con l’apparire, colore e allegria.

Una scelta perfetta per riassumere sotto forma di zuccheriera bomboniera la felicità dell’evento in corso, così da lasciare un’impronta indelebile sui ricordi di ciascun ospite. La bomboniera si trova in vendita all’interno nella fornita selezione di prodotti offerta dall’e-commerce Top Argento, specializzato nel rifornimento di oggettistica legata agli eventi celebrativi e religiosi.

Con meno di 5 euro sarete sicuri di fare un regalo gradito e originale. Inoltre, come primo ordine, all’acquisto sarà riservato un allettante sconto del 10% come forma di benvenuto e di gratitudine per l’acquisto fatto. Per quanto riguarda la memorabilità dell’evento, invece, affidiamoci ai sentimenti e alle sensazioni: saranno loro le protagoniste indiscusse del tempo trascorso insieme alla nostra famiglia e ai nostri amici.