Savona, lo storico Angelo D’Orsi al "Ferraris Pancaldo"

Ascoltare Angelo D’Orsi, già ordinario di storia del pensiero politico presso l’università del torinese, direttore di Historia Magistra e Gramsciana, divulgatore e perfino regista e attore diretto è stata una delle esperienze più significative che gli studenti, delle classi quinte, del Ferraris Pancaldo abbiano svolto. Lo storico, salernitano di nascita e torinese d’adozione, ha fornito molti spunti ad ha fatto immergere i ragazzi nella realtà crudele delle guerre, che lui ha chiamato “Guerre infinite”.

“Per i ragazzi è stata un’occasione che va al di là del libro di testo – ha detto l’assessore alla cultura e vicesindaco Elisa Di Padova – è un momento in cui potete approfondire la cultura personale e vi fornisce un grande arricchimento”.

“Un grande incontro col professore Angelo D’Orsi di educazione alla pace, - ha dichiarato il dirigente scolastico Alessandro Gozzi - dove il significato delle parole è stato ricondotto in modo plastico alla realtà: guerra = bambini donne e civili morti, ogni forma di vita distrutta. È bene tenere tutto ciò bene in mente affinché non li si comprenda solo, troppo tardi, sulla propria pelle”.

Il filo conduttore dell’incontro dal titolo “Le nuove guerre e gli intellettuali”, organizzato da Elena Rossi docente di italiano e storia, è stata la sottolineatura dell’assurdità della guerra sempre ingiusta ancorché, secondo Kant, ineliminabile. Il professore ha proposto una lettura lucida e fuori dal coro dei conflitti dopo la caduta del muro di Berlino, tutti conflitti peraltro non terminati formalmente.

“Sappiamo quando si scatenano i conflitti ma non sapremo quando finiranno, per questo le ho definite guerre infinite, ha detto D’Orsi”.

La devastazione con cui le guerre feriscono la popolazione civile inerme stata resa evidente da un toccante video, di grande intensità.

“Il valore da preservare è la salvaguardia della vita – ha chiosato D’Orsi - insieme alla libertà e democrazia”.

Le citazioni dei grandi intellettuali si sono intrecciate e hanno fatto luce sul presente. Le voci di Norberto Bobbio, suo maestro, quella di Grozio studioso olandese del ‘600, di Mary Kaldor, accademica britannica e autrice di “New War”, di Beppe Fenoglio, di Nuto Revelli, di Antonio Gramsci hanno messo in luce il ruolo fondamentale degli intellettuali volti alla ricerca della verità storica, che riflettono sulle guerre indipendentemente dai “Poteri forti” e dalle narrazioni distorte dei Media.

Angelo D’Orso ha sicuramente piantato un grosso seme negli studenti. “Istruitevi: voi non siete un contenitore vuoto da riempire e la scuola deve contribuire alla costruzione della responsabilità, del pensiero critico, della conoscenza, operando attraverso la ragione e l’intelligenza”.