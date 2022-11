Vaccarezza: "I comunisti non se ne sono mai andati"

"Veniamo da un lungo periodo di martellamento dove gli organi di informazione e i comizi elettorali hanno lanciato l'allarme per il ritorno del Fascismo. Gli esponenti della sinistra hanno sventolato in tutti i modi questa minaccia per ottenere un vantaggio elettorale. Sono arrivare le elezioni, è nato il governo Meloni e cosa abbiamo scoperto? Non sono tornati i fascisti ma, a differenza, non se ne sono mai andati i comunisti".

Cosi commenta in un video postato sui social Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Consiglio regionale che prosegue: "La vicenda del rave party di Modena ha messo in evidenza questo fatto. Il 'compagno' Ferrero addirittura ha fatto un parallelismo con le adunate degli alpini. Evidentemente uniformi e divise sono ancora invise alla sinistra".

"Quella sinistra rappresentata da Letta che cerca di difendere i rave party e i centri sociali, salvo poi essere in imbarazzo quando questi ragazzi fischiano la Brigata Ebraica in piazza il 25 aprile. D'altra parte è facile condannare le leggi razziali del '38, una delle pagine più vergognose della storia d'Italia. Più difficile avere rapporti normali e democratici con Israele, l'unica democrazia presente nel medio oriente".

"La sinistra deve cercare di risolvere le proprie contraddizioni. Viene da un'esperienza di governo dove non ha affrontato i temi sociali, cercando di esaminare, facendo un pessimo servizio, i temi civili. Oggi nell'angolo in cui si trova, non può fare altro che cercare di sventolare una paura da far scendere sul nostro paese", conclude Vaccarezza.