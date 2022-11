Borghetto S. Spirito si tinge di rosa per sostenere la prevenzione e la ricerca contro i tumori al seno

“Anche quest’anno il Comune di Borghetto ha voluto dare il suo piccolo ma simbolicamente importante contributo alla campagna 'Nastro Rosa' di AIRC addobbando alcune rotonde, aiuole e giardini con i ciclamini rosa. In totale sono stati acquistati e posizionati 250 ciclamini e, di conseguenza, donati alla Fondazione AIRC 250 euro che verranno impiegati per la prevenzione e la ricerca per rendere il tumore al seno sempre più curabile". Così Giancarlo Canepa e Paolo Erre, sindaco e consigliere delegato al verde pubblico di Borghetto Santo Spirito.

"Non dobbiamo dimenticare come un tumore al seno segni la vita di tutti, direttamente o indirettamente, perché colpisce una donna su otto nell’arco della vita, e con lei le persone che le stanno vicine - aggiungono Canepa ed Erre - Dal 1992 ad oggi però, nel nostro Paese, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è cresciuta dal 78 all’88%. Un progresso che si traduce in decine di migliaia di vite salvate perché il tumore al seno colpisce ogni anno, solo in Italia, 55.000 donne. Dietro questi numeri c’è la concretezza dei risultati della ricerca, fondamentali sia per la prevenzione sia per la cura: diagnosi sempre più precoci, accurate e accessibili a un numero più ampio di donne, trattamenti sempre più mirati, efficaci e tollerabili".