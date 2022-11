Laboratori di Natale e yoga, due iniziative inclusive per i bambini (FOTO)

Pittura per la manualità e yoga. Sono queste le due iniziative promosse da Simona Vignolo, iscritta all'organizzazione a Sostegno dei Disturbi dell'età evolutiva, in collaborazione con un gruppo di genitori.

"Le istituzioni ci hanno abbandonato - spiega la Vignolo - Cosi abbiamo deciso di agire in autonomia. 'Foglioline d'autunno' è un laboratorio di Natale attivato grazie all'artista Monica Porro. Gli incontro sono in programma al mercoledì pomeriggio. Venerdì invece, sedute di yoga con la collaborazione di Alessandra Boffa".

L'obiettivo? Promuovere un pomeriggio inclusivo per i bambini affetti da disabilità. Rientra sempre in quest'ambito la raccolta fondi "BESt project - Costruiamo insieme" (CLICCA QUI) promossa dall'organizzazione a Sostegno dei Disturbi dell'età evolutiva.

"Siamo alla ricerca di sponsor per finanziare le nostre attività", conclude la Vignolo.