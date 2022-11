Alassio celebra il 4 novembre. La cerimonia si è tenuta nella mattinata odierna in piazza della Libertà.

Oggi ricorre la Giornata delle Forze Armate e dell'Unità nazionale, istituita a ricordo della conclusione della Prima Guerra Mondiale e per onorare i caduti per la patria, per la difesa della pace e per la civile convivenza internazionale.