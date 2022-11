Olioliva 2022, primo bilancio per il progetto “Mediterranean life”: “Imperia si conferma provincia ‘centrale’ per il turismo e la pesca”

Illustrati stamani al comune di Imperia, nell’ambito di Olioliva 2022, i risultati del progetto “Mediterranean life-Un mare dove navigano anche le idee…un anno dopo. L’incontro si è registrato al Comune di Imperia.

“Il Bilancio è sicuramente positivo, ha dichiarato Gennaro Fiume, direttore del Flag Approdo di Ulisse. In quest’anno di attività abbiamo rafforzato quelli che sono i temi identitari che caratterizzano i nostri territori e contestualmente abbiamo sviluppato una serie di attività scambiando pratiche vincenti. Adesso guardiamo alle sfide del prossimo futuro. La regione Campania metterà a disposizione in modo ancora più forte alla regione Liguria, e al comune di Imperia, l’attività che abbiamo consolidato negli anni rispetto alla valorizzazione della pesca delle acciughe attraverso la trasformazione e la commercializzazione. Reciprocamente il Gac Mare delle Alpi metterà a disposizione della Regione Campania l’esperienza realizzata nella diversificazione delle attività di pesca”.

Istituzioni liguri e campane lavorano in sinergia per il rilancio non solo dell’agroalimentare, ma anche dell’ittiturismo. "Il progetto Mediterranean Life- ha dichiarato il vice presidente con delega alla Pesca Alessandro Piana - si è rivelato particolarmente significativo in una cooperazione tra due realtà affini per eccellenze, storia e ospitalità. Una sinergia efficace tra pubblico e privato che ha portato a un sensibile incremento dell'ittiturismo in Liguria, aumentando così le possibilità di diversificazione del reddito sempre nell'ambito delle best pratices e dell'esaltazione delle materie prime".

Non solo tempi di bilanci per la Camera di Commercio ‘Riviere di Liguria’, ma anche progettualità per il prossimo futuro: ciò è emerso oggi nell’ambito di Olioliva 2022 al termine dell’ incontro organizzato nell’ambito della manifestazione che celebra la festa dell’olio nuovo.

“Oggi celebriamo la conclusione di un grande progetto di cooperazione, ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, tra il nostro Gag Mare delle Alpi e Approdo di Ulisse del cetarese. Abbiamo iniziato l’anno scorso questo progetto che portiamo a termine stamani, non ci fermeremo qua perché abbiamo già deciso di mettere in cantiere una missione a Bruxelles nel 2023 proprio per portare avanti con la nuova programmazione 2022-27 tutti i valori della pesca, del saper fare e delle buone pratiche che uniscono i due territori: il cetarese con la pesca delle acciughe e il nostro Mar Ligure”.

Imperia si rivela una provincia centrale non solo per il turismo ligure, ma anche per il comparto ittico. “La nostra città ha una storia importante sul fronte della pesca. Abbiamo, ha dichiarato il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola, la flottiglia più numerosa della Liguria che è un dato significativo. Nell’ambito di Olioliva il mare ha un particolare rilievo. Questo rapporto di collaborazione, nell’ambito di questo progetto europeo con i particolare Cetara, è uno scambio di informazioni di idee per valorizzare il mare e la pesca approfondendo i problemi che sono connessi”.