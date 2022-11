Albissola, a Pozzo Garitta arriva l'esposizione personale di Donato Donno

Sabato 12 novembre, con inaugurazione alle ore 17, il Circolo degli Artisti Albisolesi inaugurerà nel suo spazio di Pozzo Garitta ad Albissola Marina, la personale di Donato Donno.

Cominciato quasi come hobby, la scultura è l'attività principale dell'artista, sempre alla ricerca di forme ed espressioni nei materiali poveri e nel materiale povero e semplice per eccellenza quale l'argilla, plasmandola quasi esclusivamente con le mani "per sentirne, al diretto contatto della stessa, quel 'freddo calore duttile della materia', nelle molteplici forme racchiuse in essa, prive di ogni forma ed espressione, cercando quasi nell’immediato, di imprimere e fissare le sensazioni percepite, lasciandovi dentro un po’ della mia anima", spiega lo stesso artista.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 27 novembre con orario di apertura dalle 16 alle 19 con chiusura al lunedì.