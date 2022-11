La musica dialettale ligure perde un protagonista: mancato Enrico Bonanini fondatore dei "Grandi e Fanti"

La band della Cinque Terre tornava a casa quasi mai a mani vuote, meritando sempre un riconoscimento da podio, tant’è che nel 2020 si sono simpaticamente e volentieri “scomodati” per applaudirli i sindaci di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e quello di Genova Marco Bucci, giunti ad Albenga.

Appassionato di musica, suonava la chitarra e insegnava ai ragazzi negli anni '60. Nel 2012 decise di formare una band composta da adulti e giovani suoi allievi e questo per incoraggiare i ragazzi e/o ragazze ad affrontare il palcoscenico. Cosa che gli diede grande soddisfazione da parte del pubblico entusiasta.

Enrico Bonanini aveva da pochissimi giorni perso il fratello minore Silvano, in paese conosciuto con il soprannome “U Cila” (con questo nome aveva aperto un ristorate noto nella cittadina).

Non avrà luogo alcuna cerimonia funebre: domani alle 11 il feretro verrà portato nella “Chiesa della Compagnia” in Riomaggiore per un semplice saluto e una benedizione: questo era stato il suo desiderio.