Vandalizzata e abbandonata, la madonnina ritrova la sua bellezza grazie alle mani di Liliana, scultrice per passione

Liliana Ramella per vivere svolge il lavoro di magazziniera presso una nota farmacia di Ceriale.

La sua grande passione, sin da bambina, è però quella di scultrice e restauratrice. Una passione scoperta quasi senza volerlo, come facendo di necessità virtù. La prova del fuoco l'ebbe infatti rompendo involontariamente un vaso in oro zecchino della nonna: in fretta e furia, ma con la dovuta passione e precisione, riuscì a rendere l'oggetto come nuovo, senza che la nonna se ne accorgesse.

Una dote scoperta quasi per caso, un successo che Liliana ha continuato a coltivare recuperando oggetti andati in rovina come statue, soprammobili d'arte e altro. E come spesso accade, prima o poi il destino mette gli uomini davanti all'opportunità giusta per metterli al servizio degli altri.

Quest'occasione si è presentata nei giorni scorsi, quando una pattuglia della Polizia Locale di Ceriale, composta dagli agenti Fazio e Delfino capitanati da Massimo Sanguineti, ha rinvenuto in un garage condominiale, dopo aver ricevuto una segnalazione in comando, una statua raffigurante la Madonna abbandonata probabilmente da qualche vandalo in condizioni pietose, senza mani e con diversi segni di sfregio.

Venuta a conoscenza di questo ritrovamento, Liliana si è offerta di restaurarla gratuitamente e offrirla alle suore del Santo Natale di via Ville.

Quest'oggi (domenica 6 novembre, ndr) nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e Sant'Eugenio si è svolta una breve cerimonia di consegna dell'oggetto di culto alle suore, con la loro superiora suor Valeria, e la benedizione impartita dal parroco, don Carrara, davanti alla scultrice, al sindaco Romano e agli agenti.