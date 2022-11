Albenga, “Sulle sponde di Nilo”: Roberto Tomatis debutta come scrittore. L’11 novembre la presentazione del libro

Tappa ad Albenga questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, per raccontare una storia d’amore nei confronti della natura e, più nello specifico degli animali e dei cavalli. Nella città ingauna ho incontrato Roberto Tomatis, consigliere comunale, nella sua nuovissima veste di scrittore. Ha infatti appena pubblicato il suo primo libro “Sulle sponde di Nilo” edito da Bacchetta, con prefazione di Gino Rapa, che verrà presentato da Bruno Robello De Filippis ad Albenga venerdì 11 ottobre alle 18.30 presso la chiesa dei Frati Martini.

“Sulle sponde di Nilo” narra una storia bella, delicata e profonda. “In principio, non doveva essere una libro – spiega l’autore -. Avevo pensato di buttare giù dei pensieri su ciò che stavo e sto tuttora imparando dal rapporto prima con un asino, Nerone, che purtroppo ci ha lasciato, e poi con un cavallo, Nilo dell’Est. Man mano che scrivevo mi sono appassionato e mi sono reso conto che c’era materiale per un libro. Non è stato facile, ho passato le nottate a scrivere e riscrivere e alla fine è nato ‘Sulle sponde di Nilo’”.

Scorrevole, piacevole, leggero, il libro è autobiografico e narra la storia di Roberto, un uomo esuberante, amante della natura e degli animali. Dopo la breve, ma intensa, esperienza vissuta grazie all’adozione di un asino, si appassiona alla specie degli equidi. Quando gli viene regalato Nilo dell’Est, energico cavallo da corsa, campione a fine carriera, Roberto inizia un percorso introspettivo che lo guida a un cambiamento interiore molto profondo. Il temperamento “dominante” di entrambi li porta a un confronto quotidiano che in un primo tempo è improntato sulle “misure”, per conoscersi e comprendersi reciprocamente, ma che successivamente lascia la “geometria” per sfociare nella sfera dei sentimenti più autentici, nella fiducia e nell’affetto reciproco.

Una storia vera di sentimenti ed emozioni che si sviluppa ad Albenga. Roberto si guarda dentro, mentre il tempo e le esperienze vissute con Nilo dell’Est fanno emergere l’impronta più riflessiva del suo carattere. Un “viaggio” compiuto restando sempre nella Città delle Torri, dove l’autore impara che la vita vissuta in simbiosi e armonia con Nilo dell’Est, fatta di impegno, silenzi e poetiche trottate notturne, è una magica sinfonia rilassante.

Dalla prefazione di Gino Rapa: “Leggendo queste pagine, agili e scorrevoli, ho scoperto lo scrittore. Dirò di più: il filosofo. Ma non lo scrittore o il filosofo noioso, paludato, pedante. Tutt'altro: inizi la lettura e procedi con entusiasmo favorito dalla prosa leggera, quasi ‘parlata’, impreziosita dalle riflessioni spontanee e concrete, e in un attimo arrivi alla fine, arricchito nell'animo. Le pagine descrivono un percorso introspettivo notevole, sembrano quasi una seduta dallo psicanalista”.

“È stato un grande onore per me avere la prefazione del professor Gino Rapa, che stimo moltissimo – racconta Tomatis -. Ho sempre amato gli animali e ho condiviso con i cani tutta la mia vita, ma posso dire che l’amicizia con un asino o cavallo è una cosa diversa, e non solo per l’imponenza. Lì per lì, non mi rendevo conto di quanto il mio cavallo stesse facendo per me. Ma poi, giorno dopo giorno, vivendo con lui, ho avuto modo di riflettere e, talvolta, anche incondizionatamente, i miei atteggiamenti nei confronti del mondo che mi circonda sono cambiati. È un animale straordinario, gli devo tanto”.

Roberto Tomatis nella vita è un imprenditore che opera nel settore dei serramenti e titolare con la moglie Renata di un locale nel centro storico di Albenga. È un lettore di libri, ma mai avrebbe pensato un giorno di scriverne uno. “Ci ho messo sei mesi, dedicandomici chiaramente solo nei momenti liberi, la notte. Scavando dentro me stesso ho trovato le risorse utili, anche se, essendo neofita, non è stato semplice. Ma grazie anche ai buoni consigli che ho ricevuto, sono soddisfatto del risultato. Spero possa piacere a chi lo leggerà e che possa essere utile”.

Appuntamento venerdì 11 novembre alle 18.30 per la presentazione di “Sulle sponde di Nilo”, che vedrà anche la presenza di Gino Rapa.

#ILBELLOCISALVERÀ